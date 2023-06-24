Эти ямы якобы должны остановить продвижение тяжелой техники наемников ППК "Вагнера". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России по полной работают коммунальщики
В Липецкой области вблизи города Чаплыгин вечером 24 июня было замечено большое количество коммунальщиков. Они приехали, чтобы латать ямы на дорогах, которые до этого активно выкапывали, чтобы остановить продвижение Пригожина в российскую столицу.
Российские коммунальщики активно работают на дорогах в стране-агрессорке: смотрите видео
Кроме этого, они привезли с собой трактор, который должен помочь в работе. Но вот несчастья, россияне настолько не хотели, чтобы повар Путина прорвался в Москву, что эти ямы на дорогах получились широкими и достаточно глубокими.
Теперь, очевидно, российские коммунальщики должны будут работать самостоятельно, используя лопаты. В настоящее время неизвестно сколько таких ям по всем дорогам в России. Кроме того, оккупанты не отметили, сколько времени понадобится, чтобы возобновить движение по этим дорогам.
Что известно о мятеже Вагнера
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил мятеж военному руководству России. Этому, вероятно, предшествовал ракетный обстрел тыловых позиций вагнеровцев, которым, по словам Пригожина, лично руководил Шойгу. После этого повар Путина объявил о "отмщении" российским властям и пригрозил, что хочет лично встретиться с Шойгу и Герасимовым.
- Уже утром 24 июня стало известно о захвате вагнеровцами военных объектов Ростовые-на-Дону да в Воронежской области. Эту информацию подтвердил и Владимир Путин, назвав эти события "внутренним предательством" и отдав приказ ликвидировать устроивших мятеж вагнеровцев.
- В DeepState подчеркнули, что всего Пригожин контролировал более 5 тысяч квадратных километров территории страны-агрессорки. Это были как населённые пункты, так и дороги в России.
- Уже вечером 24 июня самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным. На них они договорились, что главарь вагнеровцев уведет свое войско и вернется в полевые пункты на фронте.
- Эту информацию подтвердил и сам Пригожин, отметив, что якобы хотелось избежать кровопролития. Кроме того, он отметил, что покидает Ростов и другие захваченные российские города.