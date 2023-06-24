Эти ямы якобы должны остановить продвижение тяжелой техники наемников ППК "Вагнера". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России по полной работают коммунальщики

В Липецкой области вблизи города Чаплыгин вечером 24 июня было замечено большое количество коммунальщиков. Они приехали, чтобы латать ямы на дорогах, которые до этого активно выкапывали, чтобы остановить продвижение Пригожина в российскую столицу.

Российские коммунальщики активно работают на дорогах в стране-агрессорке: смотрите видео

Кроме этого, они привезли с собой трактор, который должен помочь в работе. Но вот несчастья, россияне настолько не хотели, чтобы повар Путина прорвался в Москву, что эти ямы на дорогах получились широкими и достаточно глубокими.

Теперь, очевидно, российские коммунальщики должны будут работать самостоятельно, используя лопаты. В настоящее время неизвестно сколько таких ям по всем дорогам в России. Кроме того, оккупанты не отметили, сколько времени понадобится, чтобы возобновить движение по этим дорогам.

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