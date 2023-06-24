Кроме того, они якобы договорились о "проекте варианта решения ситуации", который должен остановить движение вагнеровцев. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает 24 Канал.

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Лукашенко разговаривал с Пригожиным

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что якобы утром 24 июня был переговор с Путиным. Он договорился с российским диктатором, что сможет "по своим каналам" связаться с Евгением Пригожиным и провести с ним переговоры.

Очевидно, Пригожин согласился, ведь Лукашенко подчеркнул, что они якобы пришли к договоренностям о "недопустимости начала кровавой бойни на территории России".

Как сообщает пресс-служба самопровозглашенного главы Беларуси, Пригожин, вероятно, принял предложение Лукашенко и остановил движение своих приспешников на территории России. Кроме того, путинские прихвостни обсудили дальнейшие шаги по деэскалации напряжения.

Напоследок у Лукашенко заявили, что этот вариант "разрешения конфликта" якобы наиболее приемлем для Пригожина. К тому же ему и его приспешникам российские власти, вероятно, дали "гарантии безопасности" и пообещали не наказывать их.

Пригожин дал заднюю в своем "походе на Москву"

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что забирает свои войска в полевые лагеря. По его словам, он "не хочет жертв и крови".

Мы прошли 200 км, не доходя до Москвы. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря,

– сказал Пригожин.

Кроме того, Пригожин подтвердил, что у российских властей якобы была мысль "расформировать вагнеровцев". Ему также пообещали решить вопрос с Шойгу и Герасимовым.