У самому Ростові розпочався справжній армагедон: черги за бензином, купа охочих виїхати з міста і звісно ж порожні полиці у магазинах. Як саме провів Ростов свій день в "окупації", розбирався 24 Канал.

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Люди змітали їжу в магазинах

Після приходу вагнерівців жителі Ростовської області почали масово скуповувати продукти. Так, у мережі поширили кілька фото, як у магазинах утворювалися порожні полиці, на яких ще нещодавно була провізія.



У Ростові люди скуповували харчові продукти / Фото з російських телеграм-каналів

Попри те, що місцева влада заявляла про запаси їжі в місті, згодом стало відомо, що через великий попит запаси можуть вичерпатися за лічені дні. При цьому, проблемою для міста могла стати й відсутність логістики, адже через блокпости та ями на дорогах могли б виникнути труднощі з постачанням харчових продуктів.



Жителі Ростова згрібала продукти з полиць магазинів / Фото з російських телеграм-каналів

Далі стало ще цікавіше, адже у ростовських магазинах обмежили продаж товарів. Деякі товари стали продавати з обмеженням від 1 до 3 пачок на одного покупця.



У Ростові віддавали продукти кількома пачками в одні руки / Фото з російських телеграм-каналів

Крім цього, деякі магазини просто не відчинилися, адже жителі міста просто не змогли доїхати до себе на роботу. Навіть у такій ситуації росіяни лишаються собою, бо штрафували тих працівників магазинів, що не вийшли туди працювати.

Жителі Ростова масово скупляли бензин

Новина про вибух на нафтобазі під Воронежем неабияк налякала жителів Ростовської області. Так, росіяни почали утворювати черги на заправках, скупляючи пальне для своїх авто.

У Ростові утворилися черги за бензином: дивіться відео

Попри те, що місцева влада Ростова каже, що дефіциту бензину не буде, росіяни все одно масово скуповували пальне.

Також приємно здивували й російські банки, які підвищили готівкові курси долара та євро. Долар подорожчав із 84 до 105 рублів, а євро – з 92 до 115 рублів.

Росіяни тікали з Ростова автобусами чи потягами

Деякі росіяни вирішили все ж драпати з міста. Однак і тут їх спіткала біда: російські пропагандисти повідомляли про те, що всі рейси на головному автовокзалі Ростова скасовані, а продаж квитків – ніхто не здійснює. Тому відчайдушні росіяни бігом побігли на залізничний вокзал, утворюючи величезні черги.

На залізничному вокзалі у Ростові були шалені черги: дивіться відео

Щоправда, потяги, вочевидь, до них не під’їхали, адже російська влада не організовувала жодної евакуації з міста. Наразі достеменно невідомо чи вдалося комусь виїхати з міста, чи ні.

Що ж відбувалося в Ростові після "здачі" Пригожина

Після того, як Євгєній Пригожин домовився з Лукашенком та Путіним, що відведе свої війська від захоплених ним міст, ситуація у Ростові почала налагоджуватися. Люди вийшли на вулиці та чомусь голосно скандували: "Вагнер".

Жителі Ростова вийшли на площу та скандували "Вагнер": дивіться відео

Крім того, біля штабу Південного округу російської армії з’явилися представники російської поліції. Вони приїхали туди на своєму "бобіку".

У Ростов приїхала російська поліція: дивіться відео

Врешті-решт, деякі жителі міста навіщось навіть почали відтискатися від асфальту та виносити російські прапори. Загалом, для них, здається, жодної "окупації" і не було

Браві жителі Ростова відтискаються від асфальту: дивіться відео

Нещодавно стало відомо, що з Пригожина зняли всі обвинувачення