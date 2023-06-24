На металлолом пошли самолет и вертолеты, а вместе с тем стало больше и "хороших россиян". Об этом сообщили, в частности, российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Минус 6 вертолетов и самолет

Так, сообщается, что всего за один день в боях с ЧВК "Вагнер", по состоянию на 19:20, Россия потеряла один самолет Ил-18(22) ВЗПУ (воздушный защищенный пункт управления), а также 6 вертолетов. Речь идет о:

3 вертолетах Ми-8МТПР,

1 – Ми-8,

1 – Ка-52,

1 – Ми-35.



Результаты однодневной гражданской войны / Скриншот

Один из сбитых вертолетов, как сообщили российские СМИ, обнаружили в Воронежской области. Он упал в Таловском районе, рядом с селом Коминтерн. Спасатели обнаружили на месте двух погибших.

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Однако, конечно, в результате падения авиации погибших было больше. Как сообщили российские телеграм-каналы, за сутки "хорошими" стали 12 пилотов страны-агрессорки.

Можно только представить, каких результатов удалось бы добиться лягушке и гадюке в дальнейшем, однако Пригожин дал заднюю. При этом он заявил, что за день противостояния "мы не пролили ни капли крови наших бойцов". Также стало известно, что он договорился с руководством страны-оккупантки.

Однако самим россиянам такой субботний "шторм", а тем более объяснения Пригожина пришлись не по вкусу.

Как я понял кровь убитых ЧВК "Вагнер" экипажей российских летчиков Ми-8мтпр, экипажа Ка-52, экипажа Ил-18(22)ВЗПУ кровью не считается. Ну, ок. Вырубили в граните,

– отметили в российском паблике.



Россияне недовольны результатом похода Пригожина / Скриншот

Почему Пригожин дал заднюю

Пригожин заявил, что за сутки вагнеровцы прошли долгий путь и остановились в 200 километрах от Москвы. Однако поскольку дальнейшее восстание могло привести к кровопролитию бойцов, он решил повернуть назад.

За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану,

– сказал лидер вагнеровцев.

Как сообщили в пресс-службе белорусского диктатора, с Пригожиным в течение дня велись переговоры В результате последний вроде бы получил "абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации", в частности, гарантии безопасности для своих наемников.

Однодневное восстание: коротко