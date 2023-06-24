На металобрухт пішли літак та вертольоти, а разом з тим стало більше й "хороших росіян". Про це повідомили, зокрема, російські телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Мінус 6 вертольотів та літак

Так, повідомляється, що лише за один день у боях з ПВК "Вагнер", станом на 19:20, Росія втратила один літак Іл-18(22) ПЗПУ (повітряний захищений пункт управління), а також 6 вертольотів. Мовиться про:

3 вертольоти Мі-8МТПР,

1 – Мі-8,

1 – Ка-52,

1 – Мі-35.



Результати одноденної громадянської війни / Скриншот

Один зі збитих вертольотів, як повідомили російські ЗМІ, знайшли у Воронезькій області. Він впав у Талівському районі поряд із селом Комінтерн. Рятувальники виявили на місці двох загиблих.

Знищений російський вертоліт: відео

Однак, звісно, у результаті падіння авіації загиблих було більше. Як повідомили російські телеграм-канали, за добу "хорошими" стали 12 пілотів країни-агресорки.

Можна лише уявити, яких результатів вдалося б досягнути жабі та гадюці в подальшому, однак Пригожин дав задню. При цьому він заявив, що за день протистояння "ми не пролили жодної краплі крові наших бійців". Також стало відомо, що він таки договорився з керівництвом країни-окупантки.

Однак самим росіянам такий суботній "шторм", а тим паче пояснення Пригожина прийшлися не до смаку.

Як я зрозумів кров убитих ПВК "Вагнер екіпажів" російських льотчиків Мі-8мтпр, екіпажу Ка-52, екіпажу Іл-18(22)ВЗПУ за кров не вважається. Ну ок. Вирубали у граніті,

– зазначили у російському пабліку.



Росіяни не задоволені результатом походу Пригожина / Скриншот

Чому Пригожин дав задню

Пригожин заявив, що за добу вагнерівці пройшли довгий шлях і зупинилися за 200 кілометрів від Москви. Однак оскільки подальше повстання могло призвести до кровопролиття бійців, він вирішив повернути назад.

За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз наступив той момент, коли кров може пролитись. Тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори, згідно з планом,

– сказав лідер вагнерівців.

Натомість як повідомили у пресслужбі білоруського диктатора, з Пригожиним протягом дня велися переговори. У результаті останній начебто отримав "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації", зокрема, гарантії безпеки для своїх найманців.

Одноденне повстання: коротко