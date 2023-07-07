Нещодавно стало відомо й про двійника Євгенія Пригожина. Ймовірно, він прагне конспірації. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Читайте більше Є навіть домашня реанімація: росЗМІ показали фото 18+ особняка Пригожина

Двійник та дивні нахили Пригожина

Днями в маєтку Євгенія Пригожина проводили обшуки. У російських ЗМІ опублікували цікаві знахідки в будинку: перуки, світлини, на яких загримований Пригожин приміряє їх, та паспорт на чуже ім'я.

Складно сказати, навіщо він це робить. Судячи з фото і борід, які він на себе ліпив, він вдавав себе з сирійського бойовика. У нього і паспорти були на різні прізвища, і двійник у нього є. Він, звісно, не дуже схожий – доводиться вдягати медичну маску на обличчя,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

До слова, нещодавно журналісти викрили, що напередодні до Санкт-Петербурга приїжджав не Євгеній Пригожин, а його двійник. Визначили це за особливістю Пригожина – у нього на одному пальці немає фаланги, а у двійника відповідно – була.

Він носив маску, тож була ймовірність, що ніхто не здогадається про те, що це не Пригожин.

"Пригожин прекрасно почувається. Він зараз спокійно буде в Білорусі чи в Африці, роблячи свої справи. Або й залишиться в Росії – він зараз виходить дає якісь коментарі. А 15 вбитих льотчиків – це нічого, все нормально", – зіронізував політтехнолог.

До слова, зараз глава "Вагнера" стане подразником для тих, хто хотів його знищити та "інформаційно воював" проти нього. Пригожин жорстока людина і легко не забуде зло у свій бік, а тому ще обов'язково помститься. Не виключено, що захоче навіть знову повторити заколот.

Борис Тизенгаузен про цікаві знахідки в будинку Пригожина: дивитись відео

Обшуки в маєтку Пригожина: що відомо