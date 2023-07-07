Нещодавно стало відомо й про двійника Євгенія Пригожина. Ймовірно, він прагне конспірації. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Двійник та дивні нахили Пригожина
Днями в маєтку Євгенія Пригожина проводили обшуки. У російських ЗМІ опублікували цікаві знахідки в будинку: перуки, світлини, на яких загримований Пригожин приміряє їх, та паспорт на чуже ім'я.
Складно сказати, навіщо він це робить. Судячи з фото і борід, які він на себе ліпив, він вдавав себе з сирійського бойовика. У нього і паспорти були на різні прізвища, і двійник у нього є. Він, звісно, не дуже схожий – доводиться вдягати медичну маску на обличчя,
– зазначив Борис Тизенгаузен.
До слова, нещодавно журналісти викрили, що напередодні до Санкт-Петербурга приїжджав не Євгеній Пригожин, а його двійник. Визначили це за особливістю Пригожина – у нього на одному пальці немає фаланги, а у двійника відповідно – була.
Він носив маску, тож була ймовірність, що ніхто не здогадається про те, що це не Пригожин.
"Пригожин прекрасно почувається. Він зараз спокійно буде в Білорусі чи в Африці, роблячи свої справи. Або й залишиться в Росії – він зараз виходить дає якісь коментарі. А 15 вбитих льотчиків – це нічого, все нормально", – зіронізував політтехнолог.
До слова, зараз глава "Вагнера" стане подразником для тих, хто хотів його знищити та "інформаційно воював" проти нього. Пригожин жорстока людина і легко не забуде зло у свій бік, а тому ще обов'язково помститься. Не виключено, що захоче навіть знову повторити заколот.
Борис Тизенгаузен про цікаві знахідки в будинку Пригожина: дивитись відео
Обшуки в маєтку Пригожина: що відомо
- Будинок Євгенія Пригожина виявився "клондайком" неочікуваних знахідок. Окрім атрибутів розкоші на кшталт вертолітного майданчика, сауни, басейна та тренажерного залу, були й інші цікаві речі.
- Вдома у Пригожина виявили медичний кабінет, що нагадує реанімацію. Зокрема, там був навіть апарат ШВЛ, не говорячи про великий запас ліків. У ЗМІ зауважили, що медичне обладнання в оселі коштує мільйони рублів.
- Іншим неочікуваним місцем у будинку стала кімната для молитов. Доволі резонує це з кувалдою з написом "на випадок важливих переговорів" і фотографії з відрізаними головами, які також знайшли в оселі.