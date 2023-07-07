Недавно стало известно и о двойнике Евгении Пригожине. Вероятно, он стремится к конспирации. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Двойник и удивительные наклонности Пригожина
На днях в имении Евгения Пригожина проводили обыски. В российских СМИ опубликовали интересные находки в доме: парик, фотографии, на которых загримированный Пригожин примеряет их, и паспорт на чужое имя.
Сложно сказать, для чего он это делает. Судя по фото и бородам, которые он на себя лепил, он изображал себя из сирийского боевика. У него и паспорта были на разные фамилии, и двойник у него есть. Он, конечно, не очень похож – приходится надевать медицинскую маску на лицо,
– отметил Борис Тизенгаузен.
К слову, недавно журналисты разоблачили, что накануне в Санкт-Петербург приезжал не Евгений Пригожин, а его двойник. Определили это по особенности Пригожина – у него на одном пальце нет фаланги, а у двойника соответственно – была.
Он носил маску, так что была вероятность, что никто не догадается о том, что это не Пригожин.
"Пригожин прекрасно чувствует себя. Он сейчас спокойно будет в Беларуси или в Африке, делая свои дела. Или и останется в России – он сейчас выходит, дает какие-то комментарии. А 15 убитых летчиков – это ничего, все нормально", – сказал политтехнолог.
Кстати, сейчас глава "Вагнера" станет раздражителем для тех, кто хотел его уничтожить и "информационно воевал" против него. Пригожин жестокий человек и легко не забудет зло в свою сторону, а потому еще обязательно отомстит. Не исключено, что захочет даже снова повторить мятеж.
Борис Тизенгаузен об интересных находках в доме Пригожина: смотреть видео
Обыски в имении Пригожина: что известно
- Дом Евгения Пригожина оказался "клондайком" неожиданных находок. Кроме атрибутов роскоши типа вертолетной площадки, сауны, бассейна и тренажерного зала, были и другие интересные вещи.
- Дома у Пригожина обнаружили медицинский кабинет, напоминающий реанимацию. В частности, там был даже аппарат ИВЛ, не говоря о большом запасе лекарства. В СМИ отметили, что медицинское оборудование в доме стоит миллионы рублей.
- Другим неожиданным местом в доме стала комната для молитв. Достаточно резонирует это с кувалдой с надписью "на случай важных переговоров" и фотографии с отрезанными головами, которые также нашли в доме.