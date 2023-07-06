Никто не сомневался, что вкус у Пригожина – плохой. Но то, что показали российские СМИ, все равно поражает в плохом смысле слова, сообщает 24 Канал.

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Не дом, а портал в трэше

Очевидно, Пригожин очень боится умереть. У него дома обнаружили медицинский кабинет, скорее напоминающий реанимацию. Российские СМИ сообщили, что медицинское оборудование там – на миллионы рублей. Есть даже аппарат ИВЛ. Кроме того, в доме Пригожина обнаружили значительный запас лекарств.

ППК "Вагнера" шокирует своей жестокостью. Зеки Пригожина будут обязательно отвечать за каждое свое преступление. Похоже, Пригожин не только поощряет своих наемников к такому, но и восхищается их бесчеловечной жестокостью. В частности, у него в особняке обнаружили кувалду с надписью "в случае важных переговоров". Ранее сообщалось, что именно ими вагнеровцы казнят своих. К слову, Пригожин недавно сделал такой "подарок" Александру Лукашенко.

Также в доме Пригожина была обнаружена фотография отрубленных голов.



Фото отрубленных голов в особняке Пригожина / РосСМИ

Так выглядит особняк Пригожина / Фото росСМИ

Особенно цинично на фоне ужасных находок и преступлений вагнеровцев смотрится комната для молитв. Также в особняке Пригожина обнаружили арсенал оружия и коллекцию париков.

Не обошлось и без таких элементов роскоши, как вертолетная площадка, сауна, бассейн, тренажерный зал. Изюминкой коллекции стали слитки золота.