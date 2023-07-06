Ніхто не сумнівався, що смак у Пригожина – поганий. Але те, що показали російські ЗМІ, все одно вражає у поганому сенсі слова, інформує 24 Канал.

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Не дім, а портал у треш

Вочевидь, Пригожин дуже боїться померти. У нього вдома виявили медичний кабінет, який радше нагадує реанімацію. Російські ЗМІ повідомили, що медичного обладнання там – на мільйони рублів. Є навіть апарат ШВЛ. Окрім того, в оселі Пригожина виявили значний запас ліків.

ПВК "Вагнера" шокує своєю жорстокістю. Зеки Пригожина обов'язково відповідатимуть за кожен свій злочин. Схоже, Пригожин не лише заохочує своїх найманців до такого, але й захоплюється їхньою нелюдською жорстокістю. Зокрема, у нього в особняку виявили кувалду з написом "на випадок важливих переговорів". Раніше повідомляли, що саме ними вагнерівці страчують своїх. До слова, Пригожин нещодавно зробив такий "подарунок" Олександру Лукашенку.

Також в домі Пригожина виявили фотографію відрубаних голів.



Фото відрублених голів в особняку Пригожина / РосЗМІ

Так виглядає особняк Пригожина / Фото росЗМІ

Особливо цинічно на фоні страшних знахідок та злочинів вагнерівців виглядає кімната для молитов. Також в особняку Пригожина виявили арсенал зброї та колекцію перук.

Не обійшлося й без таких елементів розкоші як вертолітний майданчик, сауна, басейн, тренажерний зал. Родзинкою колекції стали злитки золота.