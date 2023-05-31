Про це стало відомо після публікації фото з екскурсії, на яку водили вихованців білоруського військово-патріотичного центру спеціальної підготовки "Скіф" міста Речиці та обласного військово-патріотичного клубу "Доблесть" військової частини 3310.

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Лукашенку хтось подарував кувалду ПВК "Вагнера"

Під час екскурсії до Палацу Незалежності дітям показували експонати, які розміщені в коридорах. На фото, опублікованих білоруськими державними ЗМІ, помітили кувалду – дуже схожу на ту, яку нещодавно передав до музею командир одного із загонів ПВК "Вагнера" Нікалай Будзько.

Вона традиційно лежала у футлярі від скрипки. На молоті можна розгледіти дарчий напис, який починається зі слів "Алєксандру Грігорьєвічу".

Варто зауважити, що кувалда "Вагнера" стала символом воєнних злочинів російських військових. Нею найманці публічно і без суду карають усіх, кого хочуть. Зокрема, своїх "побратимів".

Зверніть увагу! Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин торік залякував Європарламент такою ж закривавленою кувалдою, яка також лежала у футлярі від скрипки. Це була чергова дивна відповідь посіпаки Путіна на заяви щодо прирівнювання його організації до терористичної.



Лукашенку подарували вагнерівську кувалду / Фото БелТА

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