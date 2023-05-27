Про це у своєму твітері розповів білоруський політичний діяч, опозиціонер, Валерій Цепкало. За його словами, Лукашенка екстрено госпіталізували після зустрічі з російським президентом Путіним.

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Можуть приховати сліди отруєння

За попередньою інформацією, яка підлягає подальшому підтвердженню, після зустрічі за зачиненими дверима з Путіним, Лукашенко був терміново перевезений до Центральної клінічної лікарні Москви,

– каже Цепкало.

Він зауважив, що білоруський диктатор наразі під наглядом медичних фахівців. Причому до лікування Лукашенка, котрий може бути у критичному стані, залучили провідних медиків.

Політичний діяч зазначив, що диктатор пройшов процедури з очищення крові. Причому його вважають нетранспортабельним. За даними Цепкала, зусилля з порятунку самопроголошеного президента мали чітку мету: "розвіяти спекуляції щодо нібито причетності Кремля до його отруєння".

У Лукашенка можуть бути рецидиви

Незалежно від того, одужає він чи ні, лікарі попереджають про можливість рецидивів,

– зазначив Цепкало.

Він також звернувся до західних партнерів. Їх він закликав скликати стратегічну сесію найближчими днями. Під час неї мають обговорити ініціативу "Вибори" та інші заходи, які необхідно вжити, "для забезпечення перехідного періоду".

Тим часом на сайті мінського "Динамо" вже встиг з'явитися некролог Алєксандра Лукашенка. Це ми залишимо без жодних коментарів.



Мережею гуляє некролог Лукашенка / Фото з соцмереж



На сайті "Динамо" з'явився некролог Лукашенка / Фото з соцмереж

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