Об этом в своем твиттере рассказал белорусский политический деятель, оппозиционер Валерий Цепкало. По его словам, Лукашенко был экстренно госпитализирован после встречи с российским президентом Путиным.
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Могут скрыть следы отравления
По предварительной информации, подлежащей дальнейшему подтверждению, после встречи за закрытыми дверями с Путиным, Лукашенко был срочно перевезен в Центральную клиническую больницу Москвы,
– говорит Цепкало.
Он отметил, что белорусский диктатор пока находится под наблюдением медицинских специалистов. Причем до лечения Лукашенко, который может находиться в критическом состоянии, привлекли ведущих медиков.
Политический деятель отметил, что диктатор прошел процедуры по очищению крови. Причем его считают нетранспортабельным. По данным Цепкала, усилия по спасению самопровозглашенного президента преследовали четкую цель: "развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению".
У Лукашенко могут быть рецидивы
Независимо от того, выздоровеет он или нет, врачи предупреждают о возможности рецидивов,
– отметил Цепкало.
Он также обратился к западным партнерам. Их он призвал созвать стратегическую сессию в ближайшие дни. Во время нее должны обсудить инициативу "Выборы" и другие меры, которые необходимо принять, "для обеспечения переходного периода".
Тем временем на сайте минского "Динамо" уже успел появиться некролог Александра Лукашенко. Это мы оставим без комментариев.
Сетью гуляет некролог Лукашенко / Фото из соцсетей
На сайте "Динамо" появился некролог Лукашенко / Фото из соцсетей
Лукашенко могли отравить и 9 мая
- Напомним, что Лукашенко вместе с лидерами других государств был в Москве 9 мая. Они были на завтраке с Путиным, а также были на параде.
- Правда, Лукашенко к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду привезли. Более того, самопровозглашенный президент не смог самостоятельно поставить цветы.
- Тогда же и появилась версия, что Лукашенко отравили во время завтрака. Соответствующее мнение озвучил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. К такому выводу он пришел с учетом того, что диктатор не смог пройти и 300 шагов рядом с Путиным.