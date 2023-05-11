Также Лукашенко, в отличие от остальных лидеров, привезли в Могилу неизвестного солдата в Александровском саду. Самопровозглашённому лидеру даже трудно было поставить цветы вместе с другими.

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Лукашенко могли отравить в Москве

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что, возможно, Лукашенко был отравлен, ведь он не смог пройти и 300 возле Путина.

Журналисты сняли кадры, на которых заметно, как Александр Лукашенко мог просить Путина не идти со всеми в Александрийский сад, а уехать на авто. Также, вероятно, затем он просит сотрудника российской службы безопасности отвезти его на могилу неизвестного солдата.

От Красной площади до сада ориентировочно 850 метров.

Лукашенко не шел со всеми в сад: смотрите видео

Издание отмечает, что Путин и другие лидеры дождались Лукашенко и вместе пошли ставить цветы.

Затем представитель Минска несколько неловко прогуливался рядом с 70-летним главой Кремля, который внешне казался здоровым. Судя по всему, ему было трудно наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы к могиле неизвестного солдата.

– отметили журналисты.

После этого Лукашенко пропустил неофициальный завтрак у Путина и отправился в аэропорт, чтобы лететь обратно в Минск, вероятно, в сопровождении скорой машины.

Более того, журналисты заметили, что у самопровозглашенного президента Беларуси на правой руке была повязка.

Забинтованная рука Лукашенко / Фото из белорусских СМИ

Обратите внимание! Рупора Владимира Путина Дмитрия Пескова спрашивали о том, почему Лукашенко поспешно скрылся из Москвы. По словам Пескова, Лукашенко якобы очень спешил на мероприятие, которое должно было состояться в Беларуси. Что касается здоровья самопровозглашенного президента Беларуси, то Песков сказал, что якобы комментировать этот вопрос будет "крайне некорректно" с его стороны.