За даними білоруських партизанів, кортеж Лукашенка ще увечері 25 травня помітили у Мінську. Тому, ймовірно, диктатора не госпіталізовували.
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Що там зі здоров'ям Лукашенка
За даними білоруських партизанів, Алєксандр Лукашенко 25 травня одразу ж повернувся до Мінська. Після цього кортеж диктатора помітили у столиці на шляху до його резиденції.
Тому цілком ймовірно, що чутки про госпіталізацію диктатора у Москві можуть бути неправдивими.
Лукашенко і проблеми зі здоров'ям
- Лукашенко разом з лідерами інших держав був у Москві 9 травня. Вони були на сніданку з Путіним, а також були на параді.
- Щоправда, Лукашенка до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду привезли. Ба більше, самопроголошений президент не зміг самотужки поставити квіти.
- Тоді ж і з'явилася версія, що Лукашенка отруїли під час сніданку. Відповідну думку озвучив білоруський політолог Дмитро Болкунець. До такого висновку він дійшов з урахуванням того, що диктатор не зміг пройти і 300 кроків поруч із Путіним.
- Деякий час після цього Лукашенко не з'являвся на публіці, а на день державних символів Білорусі замість диктатора участь у заходах брав прем'єр-міністр країни.
- Та потім Лукашенко знову з'явився на публіці і спростував чутки про свій поганий стан здоров'я, а 25 травня відправився до Москви, де він з Путіним узгодив розміщення ядерної зброї у Білорусі.