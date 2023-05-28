По данным белорусских партизан, кортеж Лукашенко еще вечером 25 мая был замечен в Минске. Потому, вероятно, диктатора не госпитализировали.
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Что там со здоровьем Лукашенко
По данным белорусских партизан, Александр Лукашенко 25 мая сразу же вернулся в Минск. После этого кортеж диктатора был замечен в столице на пути к его резиденции.
Поэтому вполне вероятно, что слухи о госпитализации диктатора в Москве могут оказаться ложными.
Лукашенко и проблемы со здоровьем
- Лукашенко вместе с лидерами других государств находился в Москве 9 мая. Они были на завтраке с Путиным, а также были на параде.
- Правда, Лукашенко к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду привезли. Более того, самопровозглашенный президент не смог самостоятельно возложить цветы.
- Тогда же и появилась версия, что Лукашенко отравили во время завтрака. Соответствующее мнение озвучил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. К такому выводу он пришел с учетом того, что диктатор не смог пройти и 300 шагов рядом с Путиным.
- Некоторое время после этого Лукашенко не появлялся на публике, а на день государственных символов Беларуси вместо диктатора участвовал в мероприятиях премьер-министр страны.
- Но потом Лукашенко снова появился на публике и опроверг слухи о своем плохом состоянии здоровья, а 25 мая отправился в Москву, где он с Путиным согласовал размещение ядерного оружия в Беларуси.