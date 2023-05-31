Об этом стало известно после публикации фото с экскурсии, на которую водили воспитанников белорусского военно-патриотического центра специальной подготовки "Скиф" города Речицы и областного военно-патриотического клуба "Доблесть" воинской части 3310.
Интересно В комплекте с ракетами идут солдаты, – оппозиционер об ошибке Лукашенко, который захотел ядерку
Лукашенко кто-то подарил кувалду ЧВК "Вагнера"
Во время экскурсии во Дворец Независимости детям показывали экспонаты, размещенные в коридорах. На опубликованных белорусскими государственными СМИ фото заметили кувалду, очень похожую на ту, которую недавно передал музею командир одного из отрядов ЧВК "Вагнера" Николай Будзько.
Она традиционно лежала в футляре от скрипки. На молоте можно разглядеть дарственную надпись, которая начинается со слов "Александру Григорьевичу".
Следует заметить, что кувалда "Вагнера" стала символом военных преступлений российских военных. Ею наемники публично и без суда наказывают всех, кого хотят. В частности, своих "собратьев".
Лукашенко подарили вагнеровскую кувалду / Фото БелТА
Стоит прочесть Именно поэтому выпрашивал у Путина ядерное оружие: чего очень боится Лукашенко
Что происходит с Лукашенко: коротко
- Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко госпитализировали после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Его состояние может быть критическим. Кроме этого, вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси прошел процедуры по очищению крови.
- Следует заметить, что информация о возможной госпитализации Лукашенко до сих пор не подтверждена. Все остается на уровне слухов.
- Российский оппозиционер Глеб Пьяных считает, что состояние здоровья белорусского диктатора сильно пошатнула ситуация в стране и давление Путина. Причина его болезни состоит, в частности, в нервах. Однако вряд ли Кремль напрямую приложил руку, ведь смерть Лукашенко России не выгодна.
- Интересно, что на фоне слухов о госпитализации президента Белоруссии на сайте минского "Динамо" появился некролог. Хакеры выразили "соболезнование" по поводу смерти Лукашенко.