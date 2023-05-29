Лукашенко действительно серьезно болен, как бы он ни пытался показать обратное, жить ему осталось, видимо, немного. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.

К теме Если в ближайшие дни мы не увидим Лукашенко, то все очень серьезно – Ступак

Пьяных убежден, что основная причина болезни белорусского фюрера – нервы.

Его ситуация хуже, чем у Путина. Путин хотя бы хозяин власти в своей стране, хоть там она и шатается, а Лукашенко ноль без палочки в своей стране. У него власти нет, вся власть в Беларуси принадлежит Путину,

– прокомментировал оппозиционер.

Отравление Лукашенко не выгодно Кремлю

Поездка Лукашенко в скверном здоровье до Москвы доказывает, что он полностью в кармане Путина и действует по его команде, сам бы он в таком состоянии не уехал, заявил Пьяных.

Он убежден, что теория с отравлением белорусского диктатора неправдива. Путину категорически невыгодны ни смерть, ни удар по здоровью Лукашенко.

За последний год бункерный лишился связи со многими партнерами, его покинули страны центральной Азии. И потому сейчас ему как островок стабильности нужен хотя бы Лукашенко.

Если сейчас что-нибудь произойдет с Лукашенко, то всеми это должно восприниматься как сигнал от Бога о том, что Путин следующий,

– добавил журналист.

Пьяных предположил источник болезни Лукашенко: смотреть видео

Что известно о состоянии здоровья я Лукашенко