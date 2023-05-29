Лукашенко действительно серьезно болен, как бы он ни пытался показать обратное, жить ему осталось, видимо, немного. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.
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Пьяных убежден, что основная причина болезни белорусского фюрера – нервы.
Его ситуация хуже, чем у Путина. Путин хотя бы хозяин власти в своей стране, хоть там она и шатается, а Лукашенко ноль без палочки в своей стране. У него власти нет, вся власть в Беларуси принадлежит Путину,
– прокомментировал оппозиционер.
Отравление Лукашенко не выгодно Кремлю
Поездка Лукашенко в скверном здоровье до Москвы доказывает, что он полностью в кармане Путина и действует по его команде, сам бы он в таком состоянии не уехал, заявил Пьяных.
Он убежден, что теория с отравлением белорусского диктатора неправдива. Путину категорически невыгодны ни смерть, ни удар по здоровью Лукашенко.
За последний год бункерный лишился связи со многими партнерами, его покинули страны центральной Азии. И потому сейчас ему как островок стабильности нужен хотя бы Лукашенко.
Если сейчас что-нибудь произойдет с Лукашенко, то всеми это должно восприниматься как сигнал от Бога о том, что Путин следующий,
– добавил журналист.
Пьяных предположил источник болезни Лукашенко: смотреть видео
Что известно о состоянии здоровья я Лукашенко
- В своих соцсетях белорусский политический деятель и оппозиционер Валерий Цепкало написал, что Лукашенко был госпитализирован после встречи с российским диктатором. Сообщалось, что состояние его может быть критическим, также предположительно диктатор прошел процедуры по очищению крови.
- Информация о возможной госпитализации Лукашенко до сих пор не подтверждена. Все остается на уровне слухов.
- Сети очень порадовал некролог, появившийся на сайте минского "Динамо". Там хакеры уже успели выразить соболезнования после смерти Александра Лукашенко.