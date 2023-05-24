Вероятно, диктаторы будут выдвигать друг другу претензии. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Какие претензии имеют диктаторы
- Путин – Лукашенко снаряды не дает, с консервации технику не снимает, убавил военное сотрудничество;
- Лукашенко – Путиным не выполняются программы интеграции, кооперации, торговля идет криво.
"Лукашенко до сих пор не понимает, почему он влез в эту авантюру. На самом деле она ему гораздо большими проблемами обернулась, чем профитом. Еще обернется. Поэтому поедут друг другу претензии выскажут", – сказал Тизенгаузен.
Кроме того, Лукашенко видит, что страны Центральной Азии, бывшие союзные республики, отправились в сторону Китая, а ему места почему-то не нашлось.
Он думает: "Как это так? И Китай не стал моим покровителем, и Путин не дает того, что обещал. И вообще все пропало, скоро мне ордер выпишет Международный уголовный суд". Такие у него настроения. Плюс здоровье пошаливает, сердечко,
– подчеркивает политтехнолог.
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Лукашенко снесут
Накануне Польша предположила, что в Беларуси начнутся народные восстания. Генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что нужно быть готовыми поддержать белорусов, как и украинцев.
"На этот раз Лукашенко точно снесут, это не 2020 год. Главное дождаться начала и помочь нашим братьям белорусам, как они помогают нам. Возможно, им и помощь не понадобится, там один полк Калиновского спокойно справится. Большое количество белорусских военных не хочет воевать за Лукашенко, он их уже получил", – подытожил Тизенгаузен.
Россия будет "увольнять" Беларусь
- На потенциальное вооруженное восстание белорусов с целью свержения режима самопровозглашенного президента уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в таком случае Россия будет вынуждена вмешаться.
- "Естественно, у России есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", – отметил Песков.
- Более того, путинский приспешник назвал Польшу вражеским государством, которое якобы "находится в истериках русофобии". В больной голове Пескова царит мнение, что Варшава якобы открыто говорит о своем намерении вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.