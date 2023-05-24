Об этом на фоне событий в российской Белгородщине и скорого контрнаступления Украины заявил генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак. В эфире программы "Гость событий" он призвал поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

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"Готовимся к восстанию в Беларуси"

Вальдемар Скшипчак убежден, что восстание в Беларуси состоится, поэтому призвал свое государство уже готовиться к нему. При этом он хочет, чтобы в Польше "не проспали этот момент".

Готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится. Следует быть готовым поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины им помогать, как мы помогаем украинцам,

– сказал Вальдемар Скшипчак.

По мнению генерала, это восстание, которое могут начать войска, поддержит и белорусский народ. Более того, он "с энтузиазмом пойдет против Лукашенко".

В то же время у власти самопровозглашенного белорусского президента сегодня нет достаточного военного потенциала, чтобы предотвратить народное восстание. Вряд ли сможет помочь диктаторским властям и Россия, ведь "у нее будут свои проблемы".

Причем здесь контрнаступление ВСУ

По мнению Вальдемара Скшипчака, начать восстание в государстве могут именно вооруженные белорусы, которые сегодня воюют в Украине против страны-оккупанта.

Если украинское контрнаступление будет успешным, вооруженные белорусы, которые являются частью военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. (Они – 24 Канал) поедут в Беларусь. Я надеюсь, что это спровоцирует восстание в Беларуси, Лукашенко этого боится,

– подчеркнул генерал.

При этом Вальдемар Скшипчак отметил, что если восстание все-таки состоится, то оно обязательно спровоцирует отток белорусов в сторону Польши. "Мы должны быть к этому готовы", – сказал он.