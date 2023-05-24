Про це на тлі подій у російській Бєлгородщині та скорого контрнаступу України заявив генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак. В етері програми "Гість подій" він закликав підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка.

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"Готуймося до повстання в Білорусі"

Вальдемар Скшипчак переконаний, що повстання в Білорусі відбудеться, тож закликав свою державу уже готуватися до нього. При цьому він хоче, щоб у Польщі "не проспали цей момент".

Готуймося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Треба бути готовим підтримати ті підрозділи, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини їм допомагати, як ми допомагаємо українцям,

– сказав Вальдемар Скшипчак.

На думку генерала, це повстання, яке можуть розпочати війська, підтримає й білоруський народ. Ба більше, він "з ентузіазмом піде проти Лукашенка".

Натомість влада самопроголошеного білоруського президента сьогодні не має достатнього військового потенціалу, щоб запобігти народному повстанню. Навряд матиме змогу допомогти диктаторській владі й Росія, адже "у неї будуть свої проблеми".

До чого тут контрнаступ ЗСУ

На думку Вальдемара Скшипчака, розпочати повстання у державі можуть саме озброєні білоруси, які сьогодні воюють в Україні проти країни-окупантки.

Якщо український контрнаступ буде успішним, ті озброєні білоруси, які є частиною військового потенціалу української армії, не складуть зброю. (Вони – 24 Канал) Поїдуть у Білорусь. Я сподіваюся, що це спровокує повстання в Білорусі, Лукашенко цього боїться,

– підкреслив генерал.

При цьому Вальдемар Скшипчак зазначив, що якщо повстання таки відбудеться, то воно обов’язково спровокує відтік білорусів у бік Польщі. "Ми повинні бути до цього готові", – сказав він.