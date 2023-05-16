Однак політтехнологи Лукашенка чимдуж намагаються показати, що самопроголошений президент здоровий і готовий працювати. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Поворотний момент революції у Білорусі

"Хто зв'язуватиметься з прокаженим? Хто зв’язуватиметься з людиною, яку завтра свої ж у бункері "порішають". Тобто про народні настрої говорити нічого. Ці настрої були проявлені під час білоруської революції", – зазначив Піонтковський.

За його словами, революція у Білорусі була принципово ненасильницькою, тому і програла. Однак всі ці люди залишились зі своїм європейським вектором, прагненням в Європу.

Російський публіцист зі США переконаний, що політичні зміни у Білорусі відбудуться дуже швидко.

Некрологи відзначать позитивну роль Лукашенка. Він 30 років водив за ніс спершу Єльцина, потім Путіна, весь час обіцяючи влитись у Росію,

– сказав Піонтковський.

Також він вважає, що силовики, які по своїй службі опиняться при владі, негайно налагодять контакт з так званим "кабінетом Тихановської". Це не означає, що її завтра привезуть і відбудеться інавгурація.

Піонтковський стверджує, що шлях Білорусі до Росії виключено абсолютно.

"Момент, коли натовп міг звільнити в’язницю Акрестіна, став поворотним під час повстання. Але я не дорікаю, у них (білорусів – 24 Канал) такий характер. Вони черевики знімали, коли на лавочки ставали. Це і зворушливо, і добре. Ніяких шансів у Росії там абсолютно немає", – наголосив російський публіцист зі США.

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Постановна поява Лукашенка

Під час параду на Красній площі Лукашенку стало раптово зле, після цього він декілька днів не з’являвся на публіці. Навіть не прийшов на День державного прапора, герба та гімну Білорусі.

Ви помітили, якою постановною була поява Лукашенка? Він же не просто там стояв, він слова вимовляв і треба було довести, що слова промовляють сьогодні,

– розповів Піонтковський.

Російський публіцист у США відзначив креативність білоруських політтехнологів.

"У Кремлі нічого не говорили про трагедію у Брянську з російською авіацією, а Лукашенко висловився: "Зараз особливо, коли збили чотири повітряних судна, ми тим більше повинні згуртуватися", – додав Піонтковський.

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