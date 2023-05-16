Однако политтехнологи Лукашенко изо всех сил пытаются показать, что самопровозглашенный президент здоров и готов работать. Об этом 24 Канала рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Поворотный момент революции в Беларуси

"Кто будет связываться с прокаженным? Кто будет связываться с человеком, которого завтра свои же в бункере "порешают". То есть о народных настроениях говорить нечего. Эти настроения были проявлены во время белорусской революции", – отметил Пионтковский.

По его словам, революция в Беларуси была принципиально ненасильственной, потому и проиграла. Однако все эти люди остались со своим европейским вектором, стремлением в Европу.

Российский публицист из США убежден, что политические изменения в Беларуси произойдут очень быстро.

Некрологи отметят положительную роль Лукашенко. Он 30 лет водил за нос сначала Ельцина, затем Путина, все время обещая влиться в Россию,

– сказал Пионтковский.

Также он считает, что силовики, которые по своей службе окажутся у власти, немедленно наладят контакт с так называемым "кабинетом Тихановской". Это не значит, что ее завтра привезут и состоится инаугурация.

Пионтковский утверждает, что путь Беларуси в Россию исключен абсолютно.

"Момент, когда толпа могла освободить тюрьму Акрестина, стал поворотным во время восстания. Но я не упрекаю, у них (белорусов – 24 Канал) такой характер. Они ботинки снимали, когда на лавочки становились. Это и трогательно, и хорошо. Никаких шансов у России там совершенно нет", – подчеркнул российский публицист из США.

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Постановочное появление Лукашенко

Во время парада на Красной площади Лукашенко стало внезапно плохо, после чего он несколько дней не появлялся на публике. Даже не пришел на День государственного флага, герба и гимна Беларуси.

Вы заметили, каким постановочным было появление Лукашенко? Он же не просто там стоял, он слова произносил и надо было доказать, что слова говорят сегодня,

– рассказал Пионтковский.

Российский публицист в США отметил креативность белорусских политтехнологов.

"В Кремле ничего не говорили о трагедии в Брянске с российской авиацией, а Лукашенко высказался: "Сейчас особенно, когда сбили четыре воздушных судна, мы тем более должны сплотиться", – добавил Пионтковский.

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