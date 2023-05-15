Об этом 24 Каналу рассказал Павел Латушко – заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси. По его словам, плохое самочувствие Лукашенко вызывает беспокойство не только в Беларуси.

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Почему болезнь Лукашенко скрывают

Павел Латушко подчеркнул, что болезненное состояние было у президента Беларуси еще до 9 мая – у него хрипел голос. На следующий день не лучший вид он выглядел и на Красной площади в России во время парада. Кроме того, на площади Победы уже в Минске вместо него выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его мнению, умолчание о состоянии здоровья Лукашенко – это беспрецедентная ситуация.

Когда были операции на ногах, тогда пресс-секретарь чуть ли не из больницы сообщал, что все хорошо и показал самого Лукашенко,

– объяснил он.

По его словам, известно, что у президента Беларуси серьезное вирусное заболевание, которое, возможно, привело к инфекционно-аллергической реакции, что и дала осложнение на сердце.

Очевидно, что сначала сообщалось об отсутствии угрозы жизни. 13 мая кортеж Лукашенко прибыл ночью в правительственную клинику. В этот же день также придет и самолет Falcon, принадлежащий российскому диктатору Владимиру Путину, с медиками.

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Мог ли Путин отравить своего друга

Замглавы объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что версия отравления Лукашенко маловероятна.

Я в эту версию не очень верю, потому что Путину нет смысла отравить Лукашенко. Сегодня не было все же таких видимых признаков невыполнения тех задач, которые дает ему Кремль на фоне войны против Украины,

– убежден он.

По его мнению, если Путин уберет Лукашенко таким образом, то создаст триггер внутри Беларуси. К тому же в стране уже неспокойно: вся властная верхушка пытается обезопасить себя.

"Группировка вокруг Лукашенко испачкала кровью руки и она будет делать все, чтобы удержать власть", – отметил Латушко.

К тому же, белорусы причастны и к войне против Украины. Россия тоже будет играть значительную роль, чтобы стабилизировать ситуацию в Беларуси.

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