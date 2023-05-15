Впервые за долгое время Лукашенко появился на публике в Москве на так называемом параде ко "Дню Победы", чем вызвал волну обсуждения в сети о состоянии своего здоровья. Впоследствии Светлана Тихановская призвала оппозицию готовиться к смерти диктатора.
К теме Фактор народа играет огромную роль: что может произойти с Беларусью при смерти Лукашенко
Кремль также готов
Собственно, в своем сообщении лидер свободных белорусов констатировала, что следует быть готовым "к любому сценарию" развития событий. Также, по ее словам, в дела Беларуси может захотеть вмешаться Кремль – нужно не дать ему этого сделать.
О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России,
– написала оппозиционерка.
Вместе с тем она также призвала Запад "действовать на опережение и быстро". О чем именно идет речь – лидер оппозиционеров не уточнила.
Все ждут смерти диктатора
- Как писали СМИ, вечером 13 мая кортеж Лукашенко в сопровождении спецподразделения "Стрелилы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управление делами президента.
- Уже через несколько дней самопровозглашенный глава Беларуси появился на публике с перебинтованной рукой. Это вызвало очередную волну обсуждения по поводу ухудшения его состояния здоровья.
- В то же время, оппозиционный политик Марк Фейгин констатировал, что белорусы должны готовиться, ведь Россия может воспользоваться обстоятельствами и поставить во главе соседнего государства лояльного для Москвы "лидера".
- Кроме того, представитель оппозиции Беларуси Павел Латушко – заместитель председателя объединенного переходного кабинета – отметил, могли ли в Москве отравить Лукашенко. По его словам, эта версия не очень правдоподобна.