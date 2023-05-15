Вперше за тривалий час Лукашенко з'явився на публіці в Москві на так званому параді до "Дня Перемоги", чим викликав хвилю обговорення у мережі щодо стану свого здоров'я. Згодом Світлана Тихановська закликала опозицію готуватись на випадок смерті диктатора.
До теми Фактор народу грає величезну роль: що може статися з Білоруссю в разі смерті Лукашенка
Кремль також напоготові
Власне, у своєму повідомленні лідерка вільних білорусів констатувала, що слід бути готовим "до будь-якого сценарію" розвитку подій. Також, за її словами, у справи Білорусі у такому разі може захотіти втрутитись Кремль – потрібно не дати йому цього зробити.
Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії та не допустити втручання Росії,
– написала опозиціонерка.
Разом з тим вона також закликала Захід "діяти на випередження й швидко". Про що саме йдеться – лідерка опозиціонерів не уточнила.
Усі чекають на смерть диктатора
- Як писали ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж Лукашенка у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.
- Уже через декілька днів самопроголошений глава Білорусі з'явився на публіці з перебинтованою рукою. Це викликало чергову хвилю обговорення щодо погіршення його стану здоров'я.
- Водночас опозиційний політик Марк Фейгін констатував, що білоруси повинні готуватися, адже Росія може скористатися обставинами та поставити на чолі сусідньої держави лояльного для Москви "лідера".
- Окрім того, представник опозиції білорусі Павло Латушко – заступник голови об'єднаного перехідного кабінету – зазначив, чи могли у Москві отруїти Лукашенка. За його словами, ця версія не дуже правдоподібна.