Цю інформацію підтвердили одразу декілька білоруських телеграм-каналів.
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Відомо, що 13 травня, приблизно о 19:00, Лукашенко приїхав в "Республіканський клінічний медичний центр" Білорусі, який розташований на березі водосховища Дрозди.
Відомо, що у момент його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики. Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди були відкриті,
– мовиться у повідомленні.
Лікарня, куди приїхав Лукашенко / Фото з білоруських телеграм-каналів
Що відомо про стан здоров'я Лукашенка
- Чутки про погіршення здоров'я Лукашенка стали активно поширюватися після його появи на параді у Москві 9 травня. Він ледве пересувався та відразу після параду швидко повернувся додому.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи "втечу" Лукашенка, послався на його сильну зайнятість. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці.
- Білоруське видання проаналізувало графік самопроголошеного президента та порівняло, чим він займався в аналогічні дні минулого місяця. І виявилось, що напочатку травня президент відвідав лише один публічний захід. Вже тоді у нього були проблеми з голосом.
Цікаво, що видання The Mirror писало, що самопроголошеного президента Білорусі могли отруїти у Москві 9 травня. Адже Лукашенко не прийшов на сніданок разом з лідерами інших країн, які приїхали до російського диктатора на парад.