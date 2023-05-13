Існує велика ймовірність, що Лукашенко таки хворий. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, бути кволим не властиво білоруському диктатору. Він завжди грався у такого собі "бодрячка": грав в хокей й боровся з ковідом "народними" методами.

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Росія може повністю поглинути Білорусь

Фесенко, з посиланням на російські джерела розповів, що Лукашенко в Москві сказав: "Помирати треба на батьківщині". Достеменно про стан білоруського диктатора не відомо, але потрібно зважати, що нещодавно загадково помер Володимир Макей, багаторічний глава МЗС при Лукашенку.

"Він багато разів міняв головних чиновників у своєму оточенні: голову КДБ, прем’єр-міністрів, міністрів, але Макей завжди залишався. І тут раптом він помер. Після цього з’явились чутки про хворобу Лукашенка. Я думаю, що ця ситуація може створити нову напруженість для України", – наголосив політолог.

Володимир Фесенко про стан білоруського диктатора: дивитись відео

За його словами, якщо Лукашенка не стане, існує ризик, що Росія візьме під повний контроль Білорусь.

"Тут питання, чи вигідно це Китаю. Я думаю, що ні, адже вони багато інвестували в Білорусь і розглядають цю країну, як свій форпост у стосунках з Росією, Україною й країнами ЄС. Втрачати Білорусь Китай не хоче і буде виставляти свої вимоги щодо долі країни при Лукашенку і після", – зазначив Фесенко.

Що відомо про стан Лукашенка