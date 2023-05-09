Натомість можливість виголосити промову білоруський диктатор надав міністру оборони Віктору Хреніну. Про це повідомили білоруські та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Вперше за історію правління

Як зазначили не в одному медіа, Лукашенко не зміг вимовити промову на Дні Перемоги вперше за 29 років, тобто вперше, за час правління з 1994 року.

Білоруські та російські експерти припустили, що стало причиною такого незвичного для Лукашенка вчинку. Передусім вони звернули увагу на візит білоруського диктатора 9 травня до Москви. Так, на параді "побєдобєсія" запрошені Путіним глави держав йшли пішки, натомість Лукашенко не зміг пройти й 300 метрів. Тож йому знадобився автомобіль.

Також варто зауважити, що на параді у Лукашенка була перемотана рука. Тож у мережі припустили, що це могла бути перев'язка після катетера. Ба більше, згодом його не побачили й на неформальному банкеті Путіна на честь Дня Перемоги, на якому той зібрав лідерів країн, котрі відвідали Москву.

За даними деяких російських ЗМІ, одразу після завершення параду у Москві Лукашенко відправився додому. При цьому в аеропорт його нібито супроводжувала карета швидкої допомоги.

Разом з відмовою особисто проголошувати промову, це наштовхнуло експертів на думку, що причиною поведінки може бути стан здоров'я самопроголошеного білоруського лідера.

Білоруський та російський експерти про стан здоров'я Лукашенка: відео

Ба більше, за даними білоруських ЗМІ, після закінчення церемонії уже в Білорусі, диктатора відвезли під крапельницю.

Коротка церемонія у Білорусі

Відтак за дорученням самопроголошеного президента виголосив промов міністр оборони Віктор Хренін. Зробив він це на церемонії покладання вінків до монумента Перемоги у Мінську.

У ній Хренін заявив, що 9 травня – це "день Великої Перемоги великого радянського народу", забувши додати, що перемогу над нацистською Німеччиною здобув не лише "радянський народ". А також те, що у великій війні тоталітарний Союз був не менш винним, аніж Німеччина.

Сам захід тривав близько 25 хвилин, після чого трансляція, яку вело державне медіа "Белта", завершилася.