Якими маразматичними заявами відзначився Путін цього разу, що саме очільник країни-терориста сказав про нашу державу, розповідає 24 Канал.

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Путін заявив, що проти Росії розв'язали війну

Путін розпочав свою промову, звернувшись до ветеранів, а також учасників так званої "спецоперації". Диктатор привітав їх з днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відразу після цього Путін зробив цинічну заяву, сказавши, що сьогодні цивілізація "знову перебуває на вирішальному переломному рубежі".

Проти нашої родіни знову розв'язана справжня війна,

– сказав Путін.

Хто саме та коли розв'язав війну проти Росії – Путін чомусь не уточнив.

Зверніть увагу. На так званий шабаш Путіна у Кремль приїхав самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко, вірменський прем'єр Нікол Пашинян і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Путін раптом зазначив, що Росія буцімто дала відсіч "міжнародному тероризму", хоча російські військові продовжують скоювати теракти в Україні. Зокрема, 28 квітня Росія завдала ракетного удару по будинку в Умані, внаслідок чого загинуло понад 20 людей.

Кремлівський диктатор сказав, що Росія буцімто "захистить жителів Донбасу", яких обстрілює щодня, а також "забезпечить свою безпеку".

Для нас, для Росії, – немає недружніх, ворожих народів ні на Заході, ні на Сході,

– заявив бункерний президент Росії.

Однак його заява повністю суперечить діям російської армії. Щонайменше Путіну слід пояснити, чому його армія атакувала Херсон 3 травня та забрала життя понад десяти людей. Навряд чи воєнні злочини окупаційної армії відповідають тезам, що озвучує диктатор.

Путін пригрозив Заходу "розгромом"

Путін чомусь заявив, що західні "глобалістські еліти" надалі заявляють про свою винятковість і буцімто "підбурюють і розколюють спільноту, провокують криваві конфлікти та перевороти".

Глава Росії поскаржився, що на Заході сіють русофобію, а також "знищують" традиційні сімейні цінності, "які роблять людину – людиною". Путін порівняв теперішні "дії Європи" з претензіями нацистів на світове панування та пригрозив колективному Заходу розгромом.

Схоже, вони (Захід – 24 Канал) забули до чого привели безумні претензії нацистів на світове панування. Забули, хто розгромив це жахливе тотальне хто. Хто став стіною за рідну землю і не пожалів своє життя заради звільнення народів Європи,

– сказав він.

Бункерний диктатор також обурився, що на Заході триває декомунізація, у рамках якої зносять меморіали радянським солдатам. Що більше, на Заході у хворобливій уяві Путіна створюють "культ нацистів і їх прибічників".

За словами Путіна, декомунізація – це теж нібито злочин і "відвертий реваншизм тих, цинічно і відкрито готував новий похід на Росію, хто зібрав неонацистську нечесть з усього світу". Втім, диктатор не уточнив, хто ж саме хотів воювати проти росіян.

Президент Росії налякав росіян, що ціль цих неназваних "неонацистів" нібито добитися розпаду РФ. Однак диктатор чомусь змовчав про те, що саме його рішення розпочати повномасштабну війну проти України й наближає Росію до розпаду.

Диктатор "пояснив", чому в Україні війна

Путін вважає, що на Заході вирішили перекреслити підсумки Другої світової війни та "остаточно зламати систему глобальної безпеки та міжнародного права". Цинічного, що диктатор говорить про це, адже саме Росія порушує глобальну безпеку та грубо нехтує міжнародним правом.

Лідер Росії каже, що мета Заходу нібито задушити будь-які суверенні центри розвитку. Він натякнув, що трагедія, яку переживає Україна, спричинена амбіціями нашої країни стати частиною західного світу, зокрема ЄС та НАТО.

Непомірні амбіції, зарозумілість та вседозволеність неминуче обертаються трагедіями. Саме в цьому причина катастрофи, яку зараз переживає український народ. Він став заручником державного перевороту і сформованого на його базі злочинного режиму його західних власників. Розмінною монетою у реалізації їх жорстоких корисливих планів,

– сказав Путін.