На тлі чуток про хворобу та погіршення здоров'я у мережі опублікували нові світлини з білоруським диктатором. Фото поширюють наближені до влади ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Важливо У ГУР знають про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка, але є дещо цікавіше

Лукашенко буцімто зустрівся з військовими

Пропагандистські білоруські телеграм-канали заявляють, що Лукашенко 15 травня нібито працює у центральному командному пункті військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. У підтвердження таких заяв публікують навіть нову світлину, на якій міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін вітає Лукашенка.

За інформацією пропагандистських каналів, самопроголошений президент заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

Проте у мережі звернули увагу на те, що у Лукашенка перебинтована права рука, у той час, як на параді у Москві, перев'язана була ліва.



У мережі шириться нове фото Лукашенка / Фото білоруських ЗМІ

У соцмережі припускають, що наявність пов'язки на руці може свідчити про необхідність постійної крапельниці.