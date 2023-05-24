Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Ранее в Польше заявили, что у власти самопровозглашенного белорусского президента сегодня нет достаточного военного потенциала, чтобы предотвратить народное восстание. Однако и Россия вряд ли сможет помочь диктаторским властям, ведь "у нее будут свои проблемы".

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Россия будет "освобождать" Беларусь в случае восстания

Песков заявил, что Беларусь является партнером, союзником и братским для России государством.

Естественно, у Российской Федерации есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы,

– добавил приспешник Путина.

Также он назвал Польшу вражеским государством, которое якобы "буквально находится в истериках русофобии". В представлении Пескова Варшава якобы фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в частности, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства.

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В Польше предполагают, что в Беларуси будет военное восстание против Лукашенко

Генерал и бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси произойдет восстание. Он призвал сограждан уже готовиться к нему, ведь важно, чтобы в Польше "не проспали этот момент".

Готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится. Следует быть готовым поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины им помогать, как мы помогаем украинцам,

– сказал Вальдемар Скшипчак.

По мнению генерала, белорусский народ охотно поддержит восстание, которое могут начать вооруженные белорусы, сражающиеся сегодня в Украине против российских оккупантов. Более того, Скшипчак считает, что гражданские "с энтузиазмом пойдут против Лукашенко".