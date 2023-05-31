Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба. По его словам, Лукашенко отдает себе отчет в неизбежности победы Украины и считает, что впоследствии белорусские добровольцы придут за ним.
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Лукашенко испугали российские добровольцы
Бульба считает, что рейд РДК в Белгородской области произвел большое впечатление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Он понял, что белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, могут вдохновиться операцией РДК и повторить это в Беларуси.
"Лукашенко понимает, что его ждет. Именно поэтому уехал канючить ядерное оружие у Путина. Он думает, что это поможет ему обороняться от Украины и Польши. Он живет в парадигме, что на него и на Беларусь нападут", – отметил оппозиционер.
Беларусь думает, что на нее нападет Польша
Руководитель "Белого легиона" рассказал, что белорусское высшее военное командование с самого начала независимости рассматривало Польшу как вероятного военного противника. Сначала к этому относились не серьезно, но через некоторое время эта пропаганда настолько укоренилась, что теперь все считают нападение Польши или Украины или обоих сразу неизбежным.
Он понимает, что Украина побеждает и затем захочет пойти на территорию Беларуси – зачищать страну от режима пособника агрессора. А ядерное оружие – это та вещь, которая дарит ему надежду на будущее,
– добавил Бульба.
Как Лукашенко получил ядерное оружие
- В марте этого года Путин впервые сообщил, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии. Об этом вроде бы неоднократно просил сам Лукашенко.
- 25 мая стало известно, что Путин подписал соответствующий указ и процесс перемещения оружия уже начался.
- Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что страна предпринимает "вынужденных действий" в ответ на укрепление собственной безопасности и обороноспособности.