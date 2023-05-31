Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба. По его словам, Лукашенко отдает себе отчет в неизбежности победы Украины и считает, что впоследствии белорусские добровольцы придут за ним.

Смотрите также Лукашенко хочет жить дальше: какими средствами Путин пытается заставить Беларусь вступить в войну

Лукашенко испугали российские добровольцы

Бульба считает, что рейд РДК в Белгородской области произвел большое впечатление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Он понял, что белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, могут вдохновиться операцией РДК и повторить это в Беларуси.

"Лукашенко понимает, что его ждет. Именно поэтому уехал канючить ядерное оружие у Путина. Он думает, что это поможет ему обороняться от Украины и Польши. Он живет в парадигме, что на него и на Беларусь нападут", – отметил оппозиционер.

Беларусь думает, что на нее нападет Польша

Руководитель "Белого легиона" рассказал, что белорусское высшее военное командование с самого начала независимости рассматривало Польшу как вероятного военного противника. Сначала к этому относились не серьезно, но через некоторое время эта пропаганда настолько укоренилась, что теперь все считают нападение Польши или Украины или обоих сразу неизбежным.

Он понимает, что Украина побеждает и затем захочет пойти на территорию Беларуси – зачищать страну от режима пособника агрессора. А ядерное оружие – это та вещь, которая дарит ему надежду на будущее,

– добавил Бульба.

Как Лукашенко получил ядерное оружие