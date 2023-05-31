Такое мнение 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, Лукашенко стремится сделать шаг назад из войны, а не углубляться в нее.

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"Лукашенко точно не готов вступать в войну. Теперь он занимается своим здоровьем, потому что хочет жить дальше", – сказал Бурлаков.

Кроме того, Беларусь также не имеет ресурсов и соответствующего войска для полномасштабных боевых действий.

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Окончательное решение о перемещении ядерного оружия в Беларусь было принято именно для того, чтобы убедить Лукашенко вступить в войну против Украины. Но поскольку размещенные в Украине и Польше ЗРК Patriot могут сбивать "Искандеры", замысел российского диктатора не осуществится.

"Путин сделал угрозу Лукашенко, но применить ее вряд ли будет способен", – констатировал журналист.

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