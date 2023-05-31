Такое мнение 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, Лукашенко стремится сделать шаг назад из войны, а не углубляться в нее.
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"Лукашенко точно не готов вступать в войну. Теперь он занимается своим здоровьем, потому что хочет жить дальше", – сказал Бурлаков.
Кроме того, Беларусь также не имеет ресурсов и соответствующего войска для полномасштабных боевых действий.
Путин поставил на ядерку, но промахнулся
Окончательное решение о перемещении ядерного оружия в Беларусь было принято именно для того, чтобы убедить Лукашенко вступить в войну против Украины. Но поскольку размещенные в Украине и Польше ЗРК Patriot могут сбивать "Искандеры", замысел российского диктатора не осуществится.
"Путин сделал угрозу Лукашенко, но применить ее вряд ли будет способен", – констатировал журналист.
Россия давит на Беларусь: последние новости
- В последние месяцы не прекращаются разговоры о том, присоединится ли Беларусь к России в полномасштабной войне против Украины. Основатель BYPOL Александр Азаров отметил, что Александр Лукашенко уже не имеет контроля над беларусской армией Поэтому она может подчиниться приказу Владимира Путина.
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Аналитики ISW считают, что таким образом российское военное руководство хочет получить доступ ко всем военным мощностям Беларуси.
- После событий на Белгородщине в России самопровозглашенный президент Беларуси уволил главного пограничника страны. Не исключено, что Лукашенко заботится о надежной защите границ страны.