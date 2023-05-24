Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Он подчеркнул, что создан совместный штаб и группировка России и Белоруссии. Но руководят ими и отдают приказы – россияне.
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Белорусы не хотят воевать с Украиной
Именно поэтому Александр Лукашенко не имеет влияния на белорусскую армию. И если Владимиру Путину потребуется, он отдаст приказ и белорусы пойдут воевать в Украину.
Пока это Путину вероятнее всего не нужно, поэтому это не происходит,
– предположил оппозиционер.
Однако существует еще один фактор, тормозящий вступление Беларуси в войну в Украине. Белорусская армия очень слабо подготовленная.
К тому же, белорусы не хотят воевать с Украиной. Они не видят в украинцах врагов. Потому и Путин не торопится отдавать такой приказ, потому что неизвестно, как белорусы будут себя вести.
Белорусы пойдут на войну, если будет приказ. Но что они будут делать – это большой вопрос,
– заметил Азаров.
Именно поэтому Путин сейчас пытается выжать из Лукашенко все, что можно: боеприпасы, снаряжение, обучение военных и тому подобное. И пока ему этого достаточно.
"Однако когда российская армия будет на грани краха, он может отдать приказ и втянуть Беларусь в войну. И это может стать катастрофой как для Лукашенко, так и для Путина", - подчеркнул он.
Хочет Лукашенко воевать против Украины: смотрите видео
Лукашенко создает миф
Важно понимать, что Лукашенко тоже причастен к созданию условий возникновения этой войны. Азаров уверен, что именно белорусский диктатор был инициатором и разработчиком войны вместе с Путиным.
Лукашенко еще в 1996 году был также инициатором создания Союзного государства России и Белоруссии. Он является сторонником восстановления Советского Союза, и по его замыслу, в новое образование должна была войти еще Украина,
– отметил основатель BYPOL.
И сейчас они с Путиным задумали присоединить к этому союзу Украину, уничтожив ее независимость.
Посредством пропаганды Лукашенко создает миф, что он якобы не хочет вступать в войну. Путин его заставляет, а он будто сопротивляется. На самом же деле он хочет воевать. Однако понимает, что белорусская армия еще не готова.
Не зря во время последних летных учений в Беларуси, которые состоялись 2 месяца назад, белорусские летчики учились наносить удары по территории противника, разрушать оборонительные укрепления и спасать сбитых летчиков.
"Раньше такого не было. Они только учились патрулировать границы и отбивать нападения. А сейчас они вместе с россиянами учились нападать – на Украину", – уверен Александр Азаров.
Что происходит в Беларуси
- На фоне разговоров о возможном вступлении Беларуси в войну в Украине, власти страны начали укреплять собственную границу. В 20 километрах от границы с Украиной расположили так называемую линию "зубов дракона".
- В то же время у границы, а именно поселка Калинино в Гомельском районе появилась строительная техника. Посредством нее наверняка строят фортификационные сооружения.
- Также в Беларуси продолжают проверять боеготовность армии. В частности усилили государственную границу танками. А объяснили это "комплексной проверкой готовности вооруженных сил". А еще раньше некоторые соединения и части белорусской армии привели в высшую степень боевой готовности.
- Кроме того, Белоруссия закупила услуги по модернизации автоматизированной системы гражданского оповещения населения. Ее планируют запустить в конце года. Сирены должны быть установлены в 52 населенных пунктах Гомельской области, граничащей с границей Украины.