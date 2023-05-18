Так, в 20 километрах от границы с Украиной появилась так называемая линия "зубов дракона". Кроме этого, в этом регионе также строят и другие фортификационные сооружения.
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В Беларуси сооружают "зубы дракона" возле Украины
В "Белорусском Гаюне" отметили, что на выезде из поселка Калинино в Гомельском районе заметили строительную технику, которая, вероятно, и оборудовала фортификационные сооружения. Эти объекты представители мониторинговой организации показали на карте.
Беларусь строит фортификационные сооружения на границе с Украиной / Фото "Белорусского Гаюна"
Более того, чуть дальше за поселком, у трассы М8 в направлении границы с нашей страной уже установили линию противотанковых укреплений "зубы дракона". Расстояние от этого места до границы с Украиной составляет около 20 км.
В 20 километрах от Украины Беларусь соорудила "зубы дракона" / Фото "Белорусского Гаюна"
В мониторинговой организации также напомнили, что на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ Лукашенко назвал украинское наступление "дезинформацией" и заявил, что "никакого контрнаступления нет и быть не может". Несмотря на это, самопровозглашенный президент Беларуси не слишком верит в свои слова, поэтому и решил перестраховаться.
Лукашенко все время готовится к каким-то "атак со стороны врагов"
- Лукашенко заявил, что после событий в Брянской области Беларусь вынуждены реагировать. Мол, с тех пор войска ПВО находятся в повышенной готовности.
- Командующий войсками ПВО в Беларуси Александр Лукьянович заявил, что на дежурство преграждают от 750 до тысячи бойцов. Это якобы делается для того, чтобы сохранить и обеспечить мирное небо над страной.
- Однако белорусские активисты подчеркивают, войска ПВО несли усиленное боевое дежурство и к сбитию самолетов и вертолетов в Брянской области. Войска ПВО усиленно несли боевое дежурство по меньшей мере еще в марте 2023 года.