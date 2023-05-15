О полной боевой готовности ПВО белорусскому диктатору Александру Лукашенко сообщили на центральном командном пункте армии.

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Лукашенко заявил, что после событий в Брянской области Беларусь вынуждены реагировать. Мол, с тех пор войска ПВО находятся в повышенной готовности.

Однако белорусские активисты подчеркивают, войска ПВО несли усиленное боевое дежурство и к сбитию самолетов и вертолетов в Брянской области.

Заявление о ПВО – показуха

Еще 31 марта командующий войсками ПВО в Беларуси Александр Лукьянович заявил, что они несут усиленное боевое дежурство. В начале апреля он рассказывал, что более тысячи человек ежедневно заступают на боевое дежурство, чтобы сохранить и обеспечить мирное небо над страной.

Сегодня Лукьянович сказал, что на дежурство заступают от 750 до тысячи бойцов. То есть количество военнослужащих, заступающих на боевое дежурство противовоздушной обороны не изменилось.

Таким образом, можно сделать вывод, что войска ПВО усиленно несли боевое дежурство по меньшей мере еще в марте 2023 года. А заявление Лукашенко – своеобразная имитация и показуха.