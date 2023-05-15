Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, на территории Беларуси в настоящее время находятся около 2,5 тысяч российских военных.

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Что россияне делают в Беларуси

Спикер ГПСУ подчеркнул, что российские военные, как правило, вовлечены в подготовку или учения и находятся на полигонах.

Но то количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 – 11 тысяч человек,

– сказал Демченко.

Он добавил, что прошедшие подготовку в Беларуси подразделения Россия выводит на территорию своей страны. Впоследствии этих солдат отправляют на Восточное направление, чтобы пополнить силы окупантов.

"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", – заявил спикер.

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