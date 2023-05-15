Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, на территории Беларуси в настоящее время находятся около 2,5 тысяч российских военных.
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Что россияне делают в Беларуси
Спикер ГПСУ подчеркнул, что российские военные, как правило, вовлечены в подготовку или учения и находятся на полигонах.
Но то количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 – 11 тысяч человек,
– сказал Демченко.
Он добавил, что прошедшие подготовку в Беларуси подразделения Россия выводит на территорию своей страны. Впоследствии этих солдат отправляют на Восточное направление, чтобы пополнить силы окупантов.
"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", – заявил спикер.
Угроза со стороны Беларуси: что известно
- В конце апреля белорусский диктатор Лукашенко заявил, что не хочет воевать с Украиной. Президент призвал местных фермеров вовремя сеять и меньше говорить о войне, хотя еще совсем недавно имел совсем другую риторику – рассказывал о "нацистах в Киеве" и обещал поддержку России.
- Минск все еще поддерживает Россию в войне против Украины, однако нападения со стороны северного соседа ожидать не стоит – Россия забирает из Беларуси две тысячи военных за неимением военной силы на Донбассе.
- Хотя Россия и заявила, что заберет своих военных с территории Беларуси, палатки остались – это указывает на то, что Путин все еще планирует обучать там своих мобилизованных. Британская разведка считает, что ситуация с кадрами в России так плоха, что окупантов обучают гораздо менее опытные белорусские инструкторы.