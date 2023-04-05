Об этом на брифинге заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 Канал. Украина следит за происходящим на территории Беларуси.

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Беларусь продолжает поддерживать Россию

Демченко отметил, что Беларусь предоставляет свою территорию для российских войск. В частности, воздушное пространство для подготовки.

Также проходят совместные учения между подразделениями Беларуси и России. Но преимущественно российские военные привлечены там для подготовки,

– отметил спикер ГПСУ.

По его словам, после подготовки в российских войсках происходит ротация.

"Нам известно, что сейчас прошли такие мероприятия по выводу части российских подразделений из Беларуси на территорию России, после завершения подготовки. Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находятся около 4 тысяч российских военных. После начала этих мероприятий их количество еще снизится", – объяснил Демченко.

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Часть оккупантов отправляется на Донбасс

По данным ГПСУ, около 2 тысяч российских военных выведут с территории Беларуси. Их планируют привлечь к боевым действиям на Донбассе. В свою очередь, в подразделениях белорусской армии, расположенной на приграничных территориях с Украиной, "ничего не изменилось".

Они находятся на определенной удаленности от границы. Не изменены ни характер их действий, ни их количество. Но, несмотря на все это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что мы понимаем коварство противника,

– отметил Демченко.

Госпогранслужба делает все необходимое для укрепления линии границы и приграничья.

"Чтобы все составляющие Сил обороны, а это и подразделения ГПСУ, находящиеся на переднем крае, а также другие составляющие, усиливающие эти направления, имели все возможности, чтобы отразить любую атаку, которая вдруг произойдет из этого направления, или противодействовать каким-либо провокациям на этом участке", – подытожил спикер ГПСУ.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить в Беларуси свое ядерное оружие. Многие эксперты уверены, что с Александром Лукашенко этого не согласовывали – его просто поставили перед фактом.