Ключевыми темами разговора с Путиным должно стать дальнейшее течение войны и размещение ядерных ракет в Беларуси. Об этом в эфире 24 Канала рассказала белорусская журналистка, главная редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина.
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Ядерное оружие в Беларуси – не просто шантаж
Собеседница отмечает, что в Беларуси уже идет активная подготовка к размещению таких ракет, а в России проходят обучение расчеты для ракетных комплексов "Искандер".
Также мы знаем, что обучение проходят лётчики для самолетов, которые также могут нести ядерные ракеты. Поэтому я думаю, что главная тема переговоров Путина и Лукашенко будет касаться этого ядерного оружия,
– убеждена Наталья Радина.
Она убеждена, что к этой теме нужно относиться достаточно серьезно. Мол, это не только шантаж, поэтому миру нужно быть готовым и предпринимать шаги на опережение, чтобы не позволить Путину разместить ядерные ракеты в Беларуси.
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Бессмысленная встреча Лукашенко с Нарышкиным
Журналистка также убеждена, что ныне Беларусь полностью зависима от Кремля и ни о какой автономии не говорится. Визит главы службы внешней разведки Нарышкина лишь подтверждает, что белорусские спецслужбы практически совместны с российскими.
Усилилось влияние российских спецслужб на Беларусь. В общем, они всегда очень активно сотрудничали – все время правления режима Лукашенко. И сейчас мы видим, что произошло полное подчинение белорусских спецслужб русским,
– заявила Наталья Радина.
Она считает, что встреча Лукашенко с Нарышкиным была "достаточно бессмысленной". Мол, ее участники несли абсолютный бред о поиске шпионов, "религиозные войны в Украине", "желание Польши разделить Украину" и другие.
Последние новости из Беларуси
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить в Беларуси свое ядерное оружие. Многие эксперты уверены, что с Александром Лукашенко этого не согласовывали – его просто поставили перед фактом.
- В то же время аналитики ISW уверены, что самопровозглашенный президент Беларуси был бы рад и вовсе избавиться от русских войск. Он пытается убедить население и самого себя, будто россияне еще не оккупировали Беларусь.