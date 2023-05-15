Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, на території Білорусі наразі перебувають близько 2,5 тисячі російських військових.
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Що росіяни роблять у Білорусі
Речник ДПСУ наголосив, що російські військові, як правило, залучені до підготовки чи навчань та перебувають на полігонах.
Але та кількість російських військовослужбовців є значно нижчою, ніж була ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10 – 11 тисяч осіб,
– сказав Демченко.
Він додав, що ті підрозділи, які пройшли підготовку в Білорусі, Росія виводить на територію своєї країни. Згодом цих солдатів відправляють на Східний напрямок, аби поповнити сили окупантів.
"Наразі бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, однак поповнення полігонів не відбувається", – заявив речник.
Загроза з боку Білорусі: що відомо
- Наприкінці квітня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що не хоче воювати з Україною. Президент закликав місцевих фермерів вчасно сіяти і менше говорити про війну, хоча ще зовсім нещодавно мав зовсім іншу риторику – розповідав про "нацистів у Києві" і обіцяв підтримку Росії.
- Мінськ все ще підтримує Росію у війні проти України, проте наразі нападу з боку північного сусіда очікувати не варто – Росія забирає з Білорусі дві тисячі військових через брак воєнної сили на Донбасі.
- Хоч Росія і заявила, що забере своїх військових з території Білорусі, намети залишилися – це вказує на те, що Путін все ще планує навчати там своїх мобілізованих. Британська розвідка вважає, що ситуація з кадрами в Росії настільки погана, що окупантів навчають набагато менш досвідчені білоруські інструктори.