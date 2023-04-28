Лукашенко показово зустрівся з білорусами. "Красиву картинку" знімали державні ресурси Мінська, передає 24 Канал.

До речі Лукашенко попросив у Шойгу захисту: чого боїться білоруський диктатор

Диктатор неочікувано видав, що не хоче воювати. Закликав фермерів вчасно сіяти та не говорити про війну. Хоча ще нещодавно Лукашенко розповідав казки про "нацистів-фашистів" та просив у Росії військових гарантій.

До речі, білоруси у відео вітали диктатора та красно дякували йому. Очевидно, що кадри мають натяки на постанову, оскільки наприкінці жінка побажала Лукашенку бути на посаді ще багато років, хоча він і так тримається за крісло вже 28 років.

Риторика Лукашенка змінилась: відео

Військові кроки Лукашенка

10 квітня пресслужба Лукашенка повідомила про його зустріч з головою міноборони Росії. Обговорювали "забезпечення безпеки". Під час зустрічі Лукашенко жалівся, що західні країни не виконують домовленості за Будапештським меморандумом. Диктатор просив, щоб у випадку "агресії" Росія захищала Білорусь як власну територію.

25 березня російський диктатор Путін заявив, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Він аргументував це тим, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. В Кремлі вважають такий крок західної країни "серйозною ескалацією".