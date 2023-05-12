Білоруська техніка рухається у бік України та Росії – північний сусід посилює лінію кордону танками. Про це повідомило міноборони Білорусі, передає 24 Канал.
До теми У Білорусі раптово посилили перевірки на кордоні з Росією: що могло стати причиною
Посилення кордону Білорусі
Посилити держкордон білоруси вирішили 12 травня, пояснивши це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". Раніше окремі з'єднання та частини білоруських військ вже привели у вищий ступінь бойової готовності, а на території країни все ще перебувають підрозділи територіальних військ збройних сил Росії.
На танковій директрисі екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б. Військовослужбовці підрозділу забезпечення виконали стрільби з автомата АКС-74,
– відзвітувалися в білоруському міноборони.
Вочевидь, Лукашенко вже передбачає програш Росії – нещодавно стало відомо про закупівлі Білоруссю послуг з модернізації автоматизованої системи цивільного оповіщення населення. Запустити оновлену систему у Білорусі планують з грудня 2023 року.
Сирени планують встановити у 52 населених пунктах Гомельської області, що межує з кордоном України. Що цікаво, найбільшу кількість сирен Білорусь встановлює у
Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському і Єльському районах – саме тих, що стали плацдармом для нападу росіян на Україну.
Втім, наприкінці березня Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що загроза нападу з боку Білорусі значно перебільшена, і наразі немає такої небезпеки. Голова розвідки нагадав, що Росії територія Білорусі потрібна для політичного тиску та підготовки своїх мобілізованих військ.
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- Наприкінці квітня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що не хоче воювати з Україною. Президент закликав місцевих фермерів вчесно сіяти і менше говорити про війну, хоча ще зовсім нещодавно мав зовсім іншу риторику – розповідав про "нацистів у Києві" і обіцяв підтримку Росії.
- Мінськ все ще підтримує Росію у війні проти України, проте наразі нападу з боку північного сусіда очікувати не варто – Росія забирає з Білорусі дві тисячі військових через брак воєнної сили на Донбасі.
- Хоч Росія і забрала своїх військових з території Білорусі, намети залишилися – це вказує на те, що Путін все ще планує навчати там своїх мобілізованих. Британська розвідка вважає, що ситуація з кадрами в Росії настільки погана, що окупантів навчають набагато менш досвідчені білоруські інструктори.