Про це 24 Каналу розповів заступник голови об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко злякався можливих диверсій після низки інцидентів у Брянській області.

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Лукашенко боїться диверсантів

Він розповів, що між Білоруссю та Росією набрала чинності угода про взаємовизнання віз. І нібито, виходячи з міркувань цієї угоди, посилено контроль за в’їздом осіб з російськими візами.

"Мені здається, що це прикриття, адже угода вступила в дію у лютому, а посилили контроль зараз. Можливо, Лукашенко таким чином хоче щось продемонструвати Кремлю. Я у це не вірю, адже Лукашенко зараз дуже залежний від Путіна. Вони, як сіамські близнюки, поєднанні спільними злочинами, спільно готували вторгнення, вели перемовини, як буде організована атака на Україну", – заявив Латушко.

Павло Латушко про ситуацію в Білорусі: дивитись відео

За його словами, скоріш за все, Лукашенко злякався диверсій, які відбулись у Брянській області. Він боїться, що диверсанти зайдуть з території Росії, де дірява ділянка кордону.

Імітує боротьбу з нелегалами

Латушко також припускає інший варіант – Лукашенко намагається показати Польщі, Литві та Латвії, що він бореться з нелегальними мігрантами.

"Останній часом потік нелегалів через "зелений коридор" до ЄС значно зріс. Лише минулого тижня було зафіксовано 145 нелегалів, які намагались проникнути в ЄС, а загалом їхня кількість вже наближується до 10 тисяч нелегальних емігрантів з початку року", – додав білоруський опозиціонер.

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