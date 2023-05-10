Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко испугался возможных диверсий после ряда инцидентов в Брянской области.

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Лукашенко боится диверсантов

Он рассказал, что между Беларусью и Россией вступило в силу соглашение о взаимопризнании виз. И якобы, исходя из соображений этого соглашения, усилен контроль за въездом лиц с российскими визами.

"Мне кажется, что это прикрытие, ведь соглашение вступило в действие в феврале, а ужесточили контроль сейчас. Возможно, Лукашенко таким образом хочет что-то продемонстрировать Кремлю. Я в это не верю, ведь Лукашенко сейчас очень зависим от Путина. Они как сиамские близнецы, объединенные совместными преступлениями, совместно готовили вторжение, вели переговоры, как будет организована атака на Украину", – заявил Латушко.

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По его словам, скорее всего, Лукашенко испугался диверсий, которые произошли в Брянской области. Он опасается, что диверсанты зайдут с территории России, где дырявый участок границы.

Имитирует борьбу с нелегалами

Латушко также предполагает другой вариант – Лукашенко пытается показать Польше, Литве и Латвии, что он борется с нелегальными мигрантами.

"В последнее время поток нелегалов через "зеленый коридор" в ЕС значительно возрос. Только на прошлой неделе было зафиксировано 145 нелегалов, которые пытались проникнуть в ЕС, а всего их количество уже приближается к 10 тысячам нелегальных эмигрантов с начала года", – добавил белорусский оппозиционер.

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