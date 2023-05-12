Белорусская техника двигается в сторону Украины и России – северный сосед усиливает линию границы танками. Об этом сообщило минобороны Беларуси, передает 24 Канал.

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Усиление границы Беларуси

Усилить госграницу белорусы решили 12 мая, объяснив это "комплексной проверкой готовности вооруженных сил". Ранее отдельные соединения и части белорусских войск уже привели в более высокую степень боевой готовности, а на территории страны все еще находятся подразделения территориальных войск вооруженных сил России.

На танковой директрисе экипажи выполнили контрольные стрельбы по вооружению танка Т-72Б. Военнослужащие подразделения обеспечения выполнили стрельбы из автомата АКС-74,

– отчитались в белорусском минобороны.

Очевидно, что Лукашенко уже ожидает проигрыша России – недавно стало известно о закупке Беларусью услуг по модернизации автоматизированной системы гражданского оповещения населения. Запустить обновленную систему в Беларуси планируют с декабря 2023 года.

Сирены планируют установить в 52 населенных пунктах Гомельской области, граничащей с границей Украины. Что интересно, наибольшее количество сирен Беларусь устанавливает в Гомельском, Добрусском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах – ставших плацдармом для нападения россиян на Украину.

Впрочем, в конце марта председатель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что угроза нападения со стороны Беларуси значительно преувеличена, и пока нет такой опасности. Глава разведки напомнил, что России территория Беларуси нужна для политического давления и подготовки своих мобилизованных войск.

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