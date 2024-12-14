Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова лідера Християнсько-демократичного союзу для в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

До теми Кандидат у канцлери Німеччини, який підтримує ідею надання Taurus Україні, зробив важливу заяву

Що сказав Мерц про допомогу українським біженцям

Фрідріх Мерц зазначив, що необхідно переглянути "соціальну допомогу", яку отримують українські біженці в Німеччині. Він стверджує, що вони повинні отримувати більш скромну підтримку, подібну до тієї, що надається звичайним шукачам притулку.

Зауваження Мерца прозвучали на тлі критики фіскальної політики нинішнього німецького уряду. Політик стверджує, що гроші німецьких платників податків "витрачаються надто марнотратно".

Зокрема кандидат у канцлери назвав "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат" німецького бюджету саме "допомогу для громадян", яку виплачують не лише українцям.

Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття "допомога для громадян" зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції й таким чином скоротимо великі витрати бюджету,

– заявив Мерц.

Лідер ХДС також наголосив, що біженців з України, які прибуватимуть в Німеччину, він пропонує переводити з "допомоги для громадян" на допомогу, передбачену законом про допомогу для шукачів політичного притулку. Разом із цим Мерц хоче одразу надавати українцям дозвіл на роботу і прискорити процес визнання їхніх професійних кваліфікацій.

Політик також висловив різку критику наявних правил, які вимагають від іноземців пройти курс німецької мови перед тим, як отримати дозвіл на роботу в країні. На думку Мерца, вивчення мови на робочому місці є значно ефективнішим, ніж на формальних курсах, яких, на його думку, на всіх не вистачає.

До слова, Фрідріх Мерц 9 грудня прибув в столицю України з неочікуваним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та офіційно заявив про підтримку рішення надати далекобійну зброю Україні у разі його обрання канцлером Німеччини.