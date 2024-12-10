На відміну від Шольца, він неодноразово заявляв, що дасть такий дозвіл, якщо обійме пост канцлера, проте наразі назвав важливий нюанс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на N-TV.

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Яка позиція Мерца щодо Taurus

Кандидат на пост канцлера Німеччини після низки заяв про надання Україні Taurus уточнив, що рішення про постачання далекобійних ракет він ухвалюватиме лише після консультації з Вашингтоном і європейськими союзниками. Мерц також сумнівається, що вони зможуть суттєво змінити ситуацію на фронті.

За його словами, навчання українських військових, аби привчити їх того, як правильно працювати з вищезгаданим типом ракет, триватиме щонайменше 4 місяці. За цей час пост президента у США вже обійме Дональд Трамп, який виграв на виборах, й інавгурація якого відбудеться у січні 2025 року.

Тому, я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не наодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою,

– заявив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 9 грудня він казав, що готовий сприяти передачі Україні далекобійної зброї, зазначивши, що працює над створенням єдності серед німецьких політиків стосовно підтримки Києва, попри поточні розбіжності у думках.