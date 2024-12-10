Цю заяву він зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 9 грудня, інформує 24 Канал. Зауважимо, що перед початком переговорів із Фрідріхом Мерцем Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від Берліна посилення української далекобійності.

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Моя позиція, як і позиція нашої фракції, є чіткою. Ми прагнемо надати вашим Збройним силам можливості досягати військових цілей, звідки ведуться атаки проти вашої країни,

— наголосив Мерц.

Він також зазначив, що нещодавно виступив у Бундестазі, де висловив думку, що обмеження дальності озброєнь ставить Україну в складну ситуацію, змушуючи "воювати з однією рукою за спиною".

Мерц додав, що працює над створенням єдності серед німецьких політиків стосовно підтримки України, незважаючи на розбіжності в думках. Перед початком зустрічі президент Зеленський підкреслив, що Київ очікує від Німеччини додаткової підтримки для посилення далекобійних можливостей української армії.

Візит політика

9 грудня Фрідріх Мерц прибув до Києва. Під час зустрічі із президентом він запропонував створити контактну групу з чотирьох країн (Франції, Польщі, Великої Британії, Німеччини) для вироблення спільної позиції щодо завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.

Зауважте. Мерц є кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку християнських демократів (ХДС/ХСС), який наразі з великим відривом лідирує в соціологічних опитуваннях перед позачерговими виборами до Бундестагу, що відбудуться в лютому 2025 року.