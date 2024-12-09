Її метою буде вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Мерца і Зеленського на брифінгу у Києві.

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Що відомо про нову Контактну групу щодо війни в Україні

Так, Фрідріх Мерц зазначив, що протягом наступних тижнів і місяців не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи. На його думку, має бути загальноєвропейська думка. Лідер німецької опозиції додав, що мова не лише про ЄС.

У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення,

– вказав він.

Звернувшись до Зеленського, Мерц сказав, що їм слід було обговорити, як президент України сприймає цю ідею. У відповідь український гарант зауважив, "як цікаво перетинаються думки". Зеленський підтримав створення Контактної групи.

"Якщо чесно, ми вже організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи", – вказав Зеленський.

Він додав, що Україна хоче провести таку зустріч вже у грудні.