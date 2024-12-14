Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова лидера Христианско-демократического союза для в интервью газете Rheinische Post.

К теме Кандидат в канцлеры Германии, который поддерживает идею предоставления Taurus Украине, сделал важное заявление

Что сказал Мерц о помощи украинским беженцам

Фридрих Мерц отметил, что необходимо пересмотреть "социальную помощь", которую получают украинские беженцы в Германии. Он утверждает, что они должны получать более скромную поддержку, подобную той, что предоставляется обычным искателям убежища.

Замечания Мерца прозвучали на фоне критики фискальной политики нынешнего немецкого правительства. Политик утверждает, что деньги немецких налогоплательщиков "тратятся слишком расточительно".

В частности кандидат в канцлеры назвал "самой большой, буквально взрывной статьей расходов" немецкого бюджета именно "помощь для граждан", которую выплачивают не только украинцам.

Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие "помощь для граждан" исчезнет. Мы планируем ввести новую базовую социальную помощь. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим большие расходы бюджета,

– заявил Мерц.

Лидер ХДС также отметил, что беженцев из Украины, которые будут прибывать в Германию, он предлагает переводить с "помощи для граждан" на помощь, предусмотренную законом о помощи для искателей политического убежища. Вместе с этим Мерц хочет сразу предоставлять украинцам разрешение на работу и ускорить процесс признания их профессиональных квалификаций.

Политик также высказал резкую критику имеющихся правил, которые требуют от иностранцев пройти курс немецкого языка перед тем, как получить разрешение на работу в стране. По мнению Мерца, изучение языка на рабочем месте значительно эффективнее, чем на формальных курсах, которых, по его мнению, на всех не хватает.

К слову, Фридрих Мерц 9 декабря прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским, и официально заявил о поддержке решения предоставить дальнобойное оружие Украине в случае его избрания канцлером Германии.